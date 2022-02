Ecuador: dipendenti pubblici tornano a lavoro in presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dipendenti pubblici dell'Ecuador sono rientrati al lavoro in presenza in tutti gli uffici del paese a partire da ieri, 21 febbraio. Secondo delibera del Comitato per le operazioni di emergenza (Coe) del 17 febbraio in cui sono state stabilite le nuove regole, il ritorno dei lavoratori pubblici in ufficio avviene "mantenendo le misure di biosicurezza e con il certificato di vaccinazione". Il ministero del Lavoro ha indicato che non è stato indicato un numero minimo di dosi di vaccino non è stato specificato per ottenere il certificato necessario per poter tornare al lavoro. In molti casi i dipendenti non hanno ancora la terza dose perché hanno contratto l'influenza o la Covid-19 di recente il che impedisce la vaccinazione. Le autorità dell'Ecuador hanno previsto un rientro graduale dei lavoratori in ufficio, seguendo le indicazioni della classificazione 'semaforica' del rischio di contagio del nuovo coronavirus. Nei cantoni con rischio basso, semaforo verde, era stato già previsto il rientro al 100 per cento. Peri i cantoni con rischio maggiore, semaforo giallo, era stato previsto il rientro per il 75 per cento dei funzionari. Per i cantoni con rischio alto, semaforo rosso, era invece stato previsto il rientro al 50 per cento. Le limitazioni sono state eliminata da oggi.(Brb)