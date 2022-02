Cile: violenza in Araucania, futuro ministro Interno condanna ultimi due omicidi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le due guardie sono state uccise domenica in un agguato ad opera di sconosciuti avvenuto nella località rurale di Carahue mentre effettuavano un pattugliamento per la prevenzione degli incendi. Secondo le prime ricostruzioni, riferisce il quotidiano "La Tercera", i due sono stati intercettati da un gruppo armato che ha crivellato di colpi il fuoristrada sul quale si stavano spostando. Le raffiche sono state avvertite da una seconda pattuglia che ha dato l'allarme alle autorità. Si tratta del secondo doppio omicidio in un mese in Araucania, dopo l'uccisione di altri due impiegati di un'azienda forestale. Le prime ipotesi delle autorità mettono in relazione queste uccisioni con gruppi criminali dediti al furto di legname. Un'attività illecita quest'ultima che genera perdite milionarie alle aziende forestali che adesso fanno ricorso a imprese di sicurezza private. (segue) (Abu)