Cile: violenza in Araucania, futuro ministro Interno condanna ultimi due omicidi (4)

- Secondo l'esecutivo, grazie alla presenza della task force congiunta di polizia e Forze armate nel contesto dello stato di eccezione, sono diminuite drasticamente sia le azioni violente che le usurpazioni di terre. Il nuovo governo del presidente eletto Gabriel Boric non ritiene invece che la misura sia uno strumento efficace per risolvere il problema della violenza nel territorio oggetto delle rivendicazioni territoriali della comunità indigena mapuche. Secondo la futura ministra dell'Interno del Cile, Izkia Siches, "militarizzare la zona non ha ottenuto l'obiettivo di diminuire la violenza, anzi l'ha aumentata". La prossima titolare del dicastero degli Interni - la prima donna in questo ruolo nella storia del Cile - ha quindi affermato che "i numeri sono sotto gli occhi di tutti". "La nostra volontà è quella di costruire un dialogo con tutti per riconquistare la pace", ha aggiunto. (Abu)