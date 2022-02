Nicaragua: ong denunciano "demolizione" del diritto di associazione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ondata di repressioni è poi aumentata con l'approssimarsi delle elezioni presidenziali di novembre 2021, chiuse con la conferma di Daniel Ortega alla guida del Paese. Dallo scorso maggio sono finiti in carcere decine di oppositori, tra cui anche diversi candidati al ruolo di capo dello Stato. Arresti in gran parte comminati in base a una discussa legge sugli "agenti stranieri" che - secondo gli oppositori - assegna di fatto alla magistratura locale ampi margini di condanna per motivi politici. Secondo la Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) sono 160 i detenuti politici in Nicaragua. Gli Stati Uniti parlano di 170 prigionieri per ragioni politiche.Nei giorni immediatamente successivi all'insediamento di Ortega, il 10 gennaio, Washington ha detto di valutare un nuovo pacchetto di sanzioni a carico del governo del Nicaragua. La Casa Bianca, ha detto Emily Mendrala, vicesegeretario di Stato aggiunto per gli affari dell'Emisfero occidentale, nel corso di una recente conferenza stampa telefonica, "userà tutti gli strumenti diplomatici ed economici a sua disposizione" per "spingere il governo" e chi "appoggia gli abusi" commessi, "a rendere conto del loro operato". "Stiamo valutando le opzioni possibili", ha detto Mendrala citando tra le altre anche una revisione parziale dell'accordo di libero commercio che gli Usa hanno con i Paesi dell'America centrale e la Repubblica Dominicana (Cafta-Dr). (segue) (Mec)