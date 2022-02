Colombia: gruppo armato Eln minaccia popolazione con "sciopero armato" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Diego Molano ha affermato da parte sua che è "chiaro che si cerca di generare paura nei colombiani". "L'Eln è un gruppo narco-terrorista, un gruppo criminale, e anche con alcuni leader codardi che si nascondono in Venezuela, perché coloro che sono venuti in Colombia sono stati catturati o neutralizzati (uccisi)", ha detto. In questo senso Molano ha sottolineato che gli opuscoli provengono dal Venezuela e che cercano di generare "paura in Colombia come hanno fatto con alcuni ordigni esplosivi nelle ultime settimane". "La nostra forza pubblica è completamente dispiegata, con tutte le sue capacità, per garantire la mobilità e il trasporto dei colombiani, la Colombia non si inginocchia, non si intimidisce per alcuni opuscoli. La Colombia deve fidarsi delle forze di sicurezza", ha detto Molano. (segue) (Vec)