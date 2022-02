Donbass: presidente Estonia condanna riconoscimento russo repubbliche separatiste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Estonia Alar Karis ha espresso una posizione di ferma condanna verso la decisione del presidente russo, Vladimir Putin, di riconoscere le repubbliche separatiste ucraine di Donetsk e Luhansk. In un messaggio su Twitter Karis ha dichiarato: "Stiamo assistendo a un'escalation pianificata e premeditata da parte della Russia. Non conta l'esito, il messaggio non potrebbe essere più chiaro: purtroppo non ci si può fidare di nulla di quanto affermato dallo stato russo. La strada per un'Ucraina europea libera è chiara e l'Estonia la sostiene pienamente".(Sts)