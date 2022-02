Ucraina: presidente serbo Vucic, pressioni per farci aderire alle sanzioni contro Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia subirà "crescenti pressioni" per aderire alle sanzioni contro la Russia. Lo ha detto il presidente serbo, Aleksandar Vucic, in un intervento all'emittente "Tv Pink". Vucic ha aggiunto di avere già avuto delle "chiamate" in tal senso e linee telefoniche "bollenti", ma la Serbia, ha aggiunto, resisterà a tutte le pressioni. "Potete immaginare la pressione sulla Serbia ora per imporre sanzioni alla Russia. Non ne ho parlato con il presidente francese (Emmanuel) Macron, con lui ho parlato molto dei Balcani occidentali. È leale sulla questione e vuole ascoltarci", ha detto Vucic. Sempre a proposito delle sanzioni alla Russia, il presidente serbo ha detto che "seguiranno delle pressioni da diverse parti", in particolare sulla questione delle relazioni all'interno della regione dei Balcani occidentali. Alla domanda su come resistere a tali pressioni in questa situazione, Vucic ha replicato che occorre unità, responsabilità e serietà. "Non abbiamo altra scelta che resistere. Abbiamo avuto tanti momenti difficili, abbiamo il nostro Paese e non possiamo cambiarlo con nessun altro. È la terra dei nostri figli". Il capo dello Stato ha aggiunto che "non abbiamo alternative" su questo tema. (Seb)