Colombia: gruppo armato Eln minaccia popolazione con "sciopero armato"

- Il gruppo armato colombiano Esercito di liberazione nazionale (Eln) ha minacciato uno "sciopero armato" di 72 ore in Colombia a causa del "malgoverno" del presidente Iván Duque. E' quanto si legge in un volantino diffuso dall'Eln dove si precisa che l'iniziativa, che ordina il blocco della circolazione e della mobilità anche nelle principali città come Bogotà, Cali e Medellin, e avrà inizio alle 06 am (ora locale) di mercoledì 23 febbraio per concludersi alla stessa ora del 26 febbraio. Durante gli "scioperi armati" la guerriglia dell'Eln mette in atto posti di blocco e agguati a coloro che percorrono le strade senza permesso, inclusi convogli militari. Secondo quanto precisa il volantino sarà consentita la circolazione solo in casi di emergenza sanitaria e umanitaria e si raccomanda alla popolazione di rimanere in casa per preservare la sua sicurezza. "Le autorità non possono garantire l'incolumità dei veicoli che non rispetteranno lo sciopero", si legge. (segue) (Vec)