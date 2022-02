Donbass: Putin dispone invio di missioni di mantenimento della pace a Donetsk e Luhansk (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In seguito alla richiesta del presidente della repubblica popolare di Luhansk al ministero della Difesa della Federazione Russa (...) si dispone l'invio delle delle Forze armate della Federazione Russa sul territorio della Repubblica popolare di Luhansk con funzioni di mantenimento della pace", si legge nel decreto che recita una formula analoga per quanto concerne l'autoproclamata repubblica di Donetsk. Inoltre, il presidente ha incaricato il ministero degli Esteri russo di intrattenere colloqui con le autorità di Donetsk e Luhansk sull'instaurazione di relazioni diplomatiche, amicizia, cooperazione e assistenza reciproca. Nel decreto si riconoscono le due repubbliche di Donetsk e Luhansk come Stati sovrani e indipendenti. (Rum)