Ucraina: premier olandese, già domani potrebbero essere pronte sanzioni Ue contro Russia

- L'Unione Europea annuncerà forse già domani un "pacchetto limitato di sanzioni" contro i cittadini russi coinvolti nella decisione di riconoscere le regioni separatiste dell'Ucraina orientale. Lo ha affermato il primo ministro olandese Mark Rutte, ripreso dall'emittente "Trouw". Se la Russia sposterà le proprie truppe in Ucraina, "seguiranno massicce sanzioni", ha avvertito il capo del governo dei Paesi Bassi. Le sanzioni Ue dovrebbero essere dirette verso le persone nel parlamento russo che sono state coinvolte nella richiesta al presidente Vladimir Putin di riconoscere le regioni separatiste del Donbass. Ci saranno anche sanzioni contro individui a Donetsk e Luhansk e i loro interessi finanziari. "È probabile che il processo decisionale più dettagliato abbia luogo domani", ha aggiunto. Se la Russia "farà un passo all'interno dell'Ucraina, sarà pronto un massiccio pacchetto di sanzioni", ha affermato il primo ministro. Spostare le truppe nelle autoproclamate repubbliche popolari sarà sufficiente per mettere in funzione questo pacchetto di sanzioni, ha detto Rutte. Il premier olandese definito la decisione di Putin di riconoscere Donetsk e Luhansk come una "grande escalation" e un fatto "davvero molto grave". Il ministro degli Esteri olandese Wopke Hoekstra ha a sua volta scritto su Twitter che "il riconoscimento dei territori separatisti in Ucraina è una palese violazione del diritto internazionale, dell'integrità territoriale dell'Ucraina e degli accordi di Minsk". (Beb)