Ucraina: presidente serbo Vucic esprime preoccupazione per tensioni

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic si è detto "molto preoccupato" per la situazione in Ucraina che "mette la Serbia in una condizione (caratterizzata) da numerose sfide e pressioni politiche". In un intervento per l'emittente "Tv Pink", Vucic ha detto che "quanto vissuto negli ultimi tre giorni" è una conferma delle sue parole, ovvero che la pressione sulla Serbia è in crescita. "Quello che ho vissuto negli ultimi tre giorni mostra cosa possiamo aspettarci in seguito e (mostra) che in senso politico non sarà affatto facile per la Serbia", ha sottolineato Vucic. Il capo dello Stato serbo ha aggiunto che "questi eventi stanno distruggendo" la sicurezza e l'architettura politica del mondo. "Nessuno può prevedere chi si comporterà come e chi farà cosa. Tutto ciò che sapevamo fino a ieri non esiste più. Ciò che è importante per noi è che il nostro impegno per la pace deve essere fermo, forte, e la nostra capacità di scoraggiare un potenziale aggressore deve essere sempre più veemente", ha spiegato Vucic. Il presidente serbo ha ricordato che oggi si è tenuta una seduta del Consiglio di sicurezza nazionale della Serbia, durante la quale lo stesso Vucic, in qualità di comandante in capo delle Forze armate, ha indirizzato un ordine all'esercito e alle forze di polizia, nonché una richiesta alle unità speciali, di prepararsi nel miglior modo possibile. "In senso politico dobbiamo lavorare sodo, dobbiamo capire che la pace non è una cosa scontata, come si vede oggi. Dovremo investire molti sforzi e lavorare per preservare la pace, per garantire la sicurezza per i nostri figli, i nostri genitori, per garantire il futuro", ha detto Vucic. (Seb)