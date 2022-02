Ucraina: Francia, Putin è in una "deriva ideologica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin è in "una sorta di deriva ideologica" e il discorso che ha tenuto per annunciare il riconoscimento delle regioni separatiste a est dell'Ucraina conteneva considerazioni "rigide e paranoiche". Lo ha reso noto l'Eliseo, reagendo all'intervento del capo dello Stato russo. Secondo Parigi, Putin ha fatto la "scelta molto chiara di rompere i suoi impegni" e "non ha rispettato la parola data" al presidente Emmanuel Macron.(Frp)