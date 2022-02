Ucraina: Della Vedova, sicurezza di Kiev è sicurezza dell'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ragionamento del presidente russo, Vladimir Putin, che si rifà a una situazione di cento anni fa non è accettabile: "non lo è in una Europa che è diventata pacifica, libera e democratica". Lo ha detto il sottosegretario agli Esteri e segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova, a "Tgcom24". "La sicurezza in Ucraina è la sicurezza in Europa, e la democrazia in Ucraina non può essere messa in discussione", ha detto Della Vedova. "Il discorso di Putin di questa sera è un discorso molto pesante perché, con il riconoscimento del Donbass, Putin sceglie di saltare qualsiasi ipotesi diplomatica di cui si era discusso per settimane, segue la logica del fatto compiuto, viola l'integrità territoriale dell'Ucraina e gli accordi di Minsk. Ricordando dagli zar all'Unione sovietica - ha proseguito Della Vedova - Putin ha fatto un discorso le cui conclusioni mettono in discussione la libertà e la democrazia non solo in Ucraina, ma anche in paesi europei come le repubbliche baltiche, che oggi sono Paesi liberi, democratici e indipendenti che appartengono all'Ue e alla Nato", ha concluso il sottosegretario. (Res)