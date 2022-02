© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il riconoscimento da parte del Cremlino delle cosiddette "Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk" come "indipendenti" richiede una risposta rapida e ferma, adotteremo misure appropriate in coordinamento con i partner. E’ quanto si legge in un messaggio su Twitter del segretario di Stato Usa, Antony Blinken.(Nys)