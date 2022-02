Donbass: accordo fra Russia e regioni separatiste prevede protezione congiunta dei confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli accordi di cooperazione siglati tra la Russia e le autorità di Donetsk e Luhansk prevedono che la protezione dei confini statali delle due autoproclamate repubbliche sarà effettuata attraverso sforzi congiunti delle parti. E' quanto si legge nel progetto di legge inviato al presidente della Duma di Stato (camera bassa del Parlamento) della Federazione Russa, Vjacheslav Volodin. "La protezione del confine di stato della repubblica popolare di Luhansk sarà effettuata tramite gli sforzi congiunti delle parti contraenti sulla base degli interessi della propria sicurezza, nonché della pace e della stabilità" recita l'articolo 3 dell'accordo di cooperazione con la repubblica di Luhansk. Un testo analogo è previsto per quanto concerne l'autoproclamata repubblica di Donetsk. Le bozze di trattati prevedono che le parti confermino e rispettino l'integrità e l'inviolabilità dei reciproci confini. Inoltre, la Federazione Russa adotterà misure efficaci per mantenere e far funzionare il sistema finanziario e bancario delle due entità. (Rum)