Ambiente: Monguzzi (Verdi), Pac solo tante parole, con Odg Lega sui diesel euro 5 Area B inutile

- "Abbiamo approvato il piano area clima che non dice nulla, tante belle parole senza conseguenze pratiche. L'unica cosa pratica che abbiamo approvato è una proposta di Silvia Sardone che dice di mettere MoVe-In, cioè le deroghe, agli Euro 5". Così il capogruppo dei Verdi Europei a Palazzo Marino, Carlo Monguzzi, ha tirato le somme della giornata conclusiva di discussione del Piano aria clima, approvato dal consiglio comunale e corredato dall'ordine del giorno della leghista Silvia Sardone, al quale Monguzzi è stato tra i pochi a opporsi, per concedere ai proprietari di auto diesel euro 5 la possibilità di accedere ad Area B tramite lo strumento del MoVe-In. "Area B – ha proseguito Monguzzi - non funziona proprio a causa delle deroghe, e noi continuiamo a metterne, poi guardiamo alla centralina dell'area e vediamo che lo smog è sempre oltre ai limiti. La maggioranza si è spaccata, ma o stiamo dalla parte dell'ambiente o stiamo dall'altra parte. Io sto dalla parte dell'ambiente e della salute dei cittadini". "Queste deroghe per i diesel sono propaganda, ma la propaganda con la chimica, fisica, e con la salute non c'entrano niente", ha concluso l'esponente dei Verdi. (Rem)