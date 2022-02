Centrosinistra: Boccia (Pd), noi lavoriamo per unire e allargare campo progressisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- “Il Partito democratico è al lavoro per unire e non per dividere. Per unire e per allargare il campo dei progressisti alternativi alle destre sovraniste, anti europee e dei fili spinati. Un percorso iniziato con le regionali del 2020, proseguito e rafforzato con la vittoria netta delle amministrative del 2021 grazie a proposte di governo locali chiaramente di centrosinistra". Così Francesco Boccia, deputato Partito democratico e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale, lasciando il Nazareno. "Le Agorà - aggiunge - ci stanno aiutando nel processo di allargamento ai movimenti civici e al vasto mondo del volontariato. Continuiamo ogni giorno con questo lavoro faticoso ma essenziale anche che per il 2022. Il segretario Letta al congresso di Azione ha ribadito che noi vogliamo unire il campo dei progressisti e dei riformisti italiani che parte dall’esperienza comune del governo giallorosso e dall’impegno comune in Europa". Poi "il giorno dopo abbiamo scoperto che Azione sostiene a Genova il candidato di Fd'I e Lega, smentendo le cose appena dette al congresso. Serve tanta tanta pazienza e non possiamo occuparci di tesi incomprensibili, pensiamo a rafforzare il campo largo che stiamo costruendo e di coinvolgere tutte le forze progressiste nelle amministrative, così come faremo con ancor maggior determinazione a Genova e in tutte le altre città che vanno al voto nella prossima primavera”, conclude. (Rin)