Ucraina: Putin, missili Tomahawk potrebbero colpire Mosca in 30 secondi

- La capacità di attacco della Nato è aumentata sul fianco orientale dell'Alleanza. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, durante un discorso alla nazione. “Sono state realizzate diverse infrastrutture militare e, alcune di queste, proprio in Ucraina. Se i missili Tomahawk verranno dispiegati sul territorio ucraino allora l’obiettivo siamo noi: questi armamenti raggiungerebbero Mosca in circa 30 secondi”, ha affermato Putin. “Hanno sempre ignorato le nostre preoccupazioni e continuato a fare ciò che volevano. Non sarò mai d’accordo con tutto questo”, ha aggiunto il presidente russo. (Rum)