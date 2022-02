Russia-Nato: Putin, sosteniamo soluzione diplomatica ma da Alleanza solo risposte generiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha sempre sostenuto la soluzione diplomatica nell’attuale crisi di sicurezza in Europa. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, durante un discorso alla nazione. “Ci è stato detto che la Russia non ha il diritto di limitare le attività della Nato. Noi abbiamo inviato le nostre proposte, delle richieste in termine di garanzie di sicurezza e la risposta ricevuta era piena di dichiarazioni generiche, sia da parte degli Usa che della Nato”, ha affermato Putin. (Rum)