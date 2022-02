Donbass: Borghi (Pd), grave annessione, convocare subito parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- "Molto grave l'annessione del Donbass annunciata da Putin. La storia dell'Europa è costellata da milioni di morti creati ogni volta che qualcuno ha pensato di cambiare i confini per via militare. Lo Stato di diritto non è un optional, è il futuro. Si convochi subito il Parlamento". Lo scrive sul suo profilo Twitter il deputato del Partito democratico Enrico Borghi, responsabile nazionale sicurezza del partito. (Rin)