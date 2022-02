Donbass: Pd chiede convocazione straordinaria Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il gruppo del Partito democratico del Senato chiede alla presidente Elisabetta Alberti Casellati - in base a quanto previsto dal Regolamento - la convocazione straordinaria del Senato “alla luce del precipitare della crisi tra Ucraina e Russia a seguito delle dichiarazioni di Putin. Riteniamo urgente che l'aula venga convocata al più presto perché possa discutere di ciò che sta accadendo”. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori del Partito democratico Simona Malpezzi. (Com)