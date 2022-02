Russia-Nato: Putin, nel 2000 chiesi a Clinton opinione su nostra adesione e risposta fu fredda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che nel 2000 parlò con l'allora omologo degli Stati Uniti Bill Clinton sulla posizione di Washington in merito ad un potenziale ingresso di Mosca nella Nato e la sua reazione è stata fredda. "Dirò qualcosa che non ho mai detto pubblicamente. Nel 2000, durante una visita a Mosca del presidente uscente degli Stati Uniti Bill Clinton, gli chiesi: ‘Come reagirebbero gli Usa all’ingresso della Russia nella Nato?’ Non rivelerò tutti i dettagli di questa conversazione, ma la reazione alla mia domanda è sembrata, diciamo, molto fredda, e come gli statunitensi hanno davvero reagito a questa opportunità può essere visto nei passi effettivi messi in atto verso il nostro Paese", ha detto Putin. (Rum)