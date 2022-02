Donbass: Berlusconi riunisce vertici Forza Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'intervento d'Aula dell'onorevole Alessandro Cattaneo per chiedere l'informativa urgente del premier Draghi sull'Ucraina, in accordo con il presedente del gruppo Paolo Barelli, fa seguito a quanto deciso nel corso dell'incontro dei vertici azzurri, guidati dal coordinatore nazionale Antonio Tajani, con il presidente Silvio Berlusconi". Lo comunica lufficio stampa del gruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. (Com)