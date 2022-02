© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- COMUNE DI ROMA- L'assessora alle Attività Produttive Monica Lucarelli farà visita al Centro Agroalimentare di Roma (Car) in via della Tenuta del Cavaliere, 1 a Guidonia. (ore 11)- L'assessore ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini visita i cantieri stradali di via Tiburtina. Stazione Metro Rebibbia. (ore 14) (segue) (Rer)