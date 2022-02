© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Presentazione dei fondi del Pnrr: programma d’interventi per la crescita e lo sviluppo del Policlinico Umberto I. Interverrà l’assessore della Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Aula Magna I Clinica Medica Viale del Policlinico, 155, Roma. (ore 9)- Secondo del ciclo di quattro webinar organizzati dal Difensore civico del Lazio, Marino Fardelli, dal titolo "La partecipazione dei cittadini alla vita democratica delle istituzioni: il ruolo del difensore civico". I saluti istituzionali saranno portati dal vicepresidente del Consiglio regionale Devid Porrello e dalla consigliera presidente della I commissione consiliare, Sara Battisti; le conclusioni saranno invece affidate al consigliere Giancarlo Righini, presidente del Comitato regionale di controllo contabile. (ore 10:30)- Nei lotti Ater da Lamaro, Quarticciolo, Primavalle, Acilia, Spinaceto e Rebibbia di Roma si scende in piazza per chiedere rigenerazione urbana con diverse iniziative (ore 16:30) (Rer)