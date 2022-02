Unicredit: assemblea ordinaria e straordinaria convocata per il prossimo 8 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata convocata per il prossimo 8 aprile l'assemblea di Unicredit. Lo chiarisce una nota della società. L'Assemblea ordinaria e straordinaria di Unicredit S.p.a. è convocata in Milano in unica convocazione, l’8 aprile 2022, alle ore 10. La società - in conformità alle previsioni dell’art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 convertito dalla Legge n. 27/2020 (“Decreto”) e modificato dal Decreto Legge n. 228/2021 - ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l’intervento dei soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del D.lgs. n.58/98, senza partecipazione fisica da parte degli stessi. L'assemblea - chiarisce la nota - è chiamata a trattare il seguente Ordine del giorno: per la parte ordinaria approvazione Bilancio 2021; destinazione dell’utile di esercizio 2021; eliminazione di riserve negative per le componenti non soggette a variazioni mediante copertura delle stesse in via definitiva; autorizzazione all’acquisto di azioni proprie finalizzato alla remunerazione degli azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti; nomina del Collegio sindacale e dei Sindaci supplenti; determinazione del compenso spettante al Collegio sindacale; relazione sulla politica 2022 di Gruppo in materia di remunerazione; relazione sui compensi corrisposti; sistema Incentivante di Gruppo 2022; modifica ai piani di compensi del Gruppo basati su strumenti finanziari. Deliberazioni inerenti e conseguenti. L'ordine del giorno per la parte straordinaria è invece il seguente: "Modifiche all’art. 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti; modifiche agli artt. 20, 29 e 30 dello Statuto Sociale; annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti Il dividendo eventualmente deliberato dall’Assemblea sarà messo in pagamento, in conformità alle Il dividendo eventualmente deliberato dall’Assemblea sarà messo in pagamento, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, il 21 aprile 2022, con data di stacco della cedola il 19 aprile 2022.(Com)