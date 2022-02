Donbass: De Petris (Leu), governo riferisca in parlamento sulla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci auguriamo che il governo si presenti il prima possibile alle Camere per un'informativa sulla crisi ucraina". Lo afferma in una nota la capogruppo di Liberi e uguali al Senato Loredana De Petris. "La situazione in Ucraina - aggiunge - diventa di giorno in giorno più grave e minacciosa. Il tempo per evitare la guerra è ormai pochissimo, E' fondamentale che l'Italia faccia il possibile perché prevalga la diplomazia e si eviti che la parola passi alle armi. In un momento simile è urgentissimo che il Parlamento sia direttamente coinvolto", conclude. (Rin)