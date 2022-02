Ucraina: Casa Bianca, pronti a sanzioni dopo riconoscimento Donbass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti avevano previsto che il presidente russo, Vladimir Putin, avrebbe annunciato il riconoscimento delle repubbliche separatiste ucraine di Luhansk e Donetzk e sono pronti a rispondere immediatamente con relative sanzioni. E' quanto si legge in una nota della portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. "Il presidente (Joe) Biden emetterà presto un ordine esecutivo che vieterà nuovi investimenti, scambi commerciali e finanziamenti da parte di cittadini statunitensi verso, da o nelle suddette regioni dell'Ucraina. Questo ordine esecutivo fornirà inoltre l'autorità per imporre sanzioni a qualsiasi persona determinata a operare in quelle aree dell'Ucraina. I dipartimenti di Stato e del Tesoro avranno a breve ulteriori dettagli. Presto annunceremo anche ulteriori misure relative alla palese violazione degli impegni internazionali della Russia", spiega Psaki. "Continuiamo a consultarci da vicino con alleati e partner, inclusa l'Ucraina, sui prossimi passi e sull'escalation in corso da parte della Russia lungo il confine con l'Ucraina", conclude la nota. (Nys)