Argentina: emergenza incendi a Corrientes, aiuti anche da Brasile e Bolivia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue l'emergenza incendi in tutta la regione del nord-ovest dell'Argentina, tra le province di Corrientes, Misiones e Formosa. Solo nella provincia di Corrientes, secondo gli ultimi dati diffusi dalle autorità, sono oltre 800 mila gli ettari andati a fuoco, un'area equivalente al 10 per cento del suo territorio. Per combattere il fuoco, alimentato dal forte vento e dalle condizioni di siccità eccezionali, nelle ultime ore sono giunti rinforzi anche dal Brasile, con diverse unità provenienti dal vicino stato di Rio Grande do Sul, e dalla Bolivia. Oltre ai 1500 pompieri della stessa provincia di Corrientes e a 100 militari, sono impegnate nelle operazioni anche dotazioni del resto delle regioni dell'Argentina per un totale di altri 600 soccorritori. Attualmente sono ancora 17 i focolai attivi solo nella provincia di Corrientes, e sei in quella di Misiones. (segue) (Abu)