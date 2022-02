Argentina: emergenza incendi a Corrientes, aiuti anche da Brasile e Bolivia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora in pericolo, come ha riferito a "Agenzia Nova la biologa argentina Talia Zamboni, anche la riserva naturale degli Esteros del Iberà, una delle aree con maggiore diversità biologica del pianeta dove vengono portati avanti diversi progetti di reintroduzione di esemplari di specie in pericolo di estinzione. "La situazione è delicata", ha affermato Zamboni, che coordina il "Progetto Iberà" della fondazione "Rewilding". "Ci sono diversi focolai ancora attivi, ed è una situazione che si protrae dal mese di gennaio a causa della forte siccità che ha provocato il prosciugamento anche di aree normalmente paludose", ha spiegato . (segue) (Abu)