Argentina: emergenza incendi a Corrientes, aiuti anche da Brasile e Bolivia (3)

- "In queste circostanze anche la fauna ne subisce le conseguenze e abbiamo trovato esemplari morti di carpinchos e yacaré (una specie autoctona di coccodrillo) oltre a centinaia di capi di bestiame", ha spiegato Zamboni. La coordinatrice del principale programma di ripopolamento di specie in pericolo di estinzione di quest'area ha precisato che "per il momento" non sono state riscontrate vittime tra gli esemplari di animali reintrodotti, come il yaguareté (giaguaro autoctono) ma che "solo quando finiranno gli incendi potremo fare un bilancio esatto e sapere se ci sono state vittime". (segue) (Abu)