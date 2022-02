Argentina: emergenza incendi a Corrientes, aiuti anche da Brasile e Bolivia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emergenza, considerata come inedita, rischia di mettere in ginocchio anche la produzione agricola e dell'allevamento regionale. Gli allevatori denunciano che oltre alle perdite dirette di bestiame a causa delle fiamme, le conseguenze degli incendi si protrarranno nel tempo, in quanto ad andare a fuoco è stato anche gran parte del fieno necessario ad alimentare i capi sopravvissuti. A fronte dell'attuale livello di siccità del terreno risulta ad ogni modo estremamente arduo contenere l'espandersi delle fiamme e l'unica salvezza contro un disastro ancora maggiore, ammettono le autorità, è la pioggia, attesa secondo i pronostici per questa settimana. (Abu)