Ambiente: Roggiani (Pd), approvazione Pac prova che a Milano la transizione ecologica si fa davvero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- "A Milano la transizione ecologica si fa sul serio. L'approvazione del Piano aria clima e l'impegno dimostrato dallagGiunta Sala e dai consiglieri del Partito Democratico rappresenta un capitolo fondamentale delle politiche orientate alla transizione verde che l'amministrazione sta portando avanti da anni". Lo afferma la segretaria metropolitana del PD milanese Silvia Roggiani commentando l'approvazione del Piano aria clima, dopo una discussione composta da 800 emendamenti e che ha richiesto più di un mese di lavori consiliari. "Non abbiamo lasciato inascoltato il grido dei giovani che si sono ritrovati, proprio qui, a Milano, durante la Pre-Cop26 e la Youth4climate. Per dare un futuro al nostro pianeta e alle generazioni che verranno dobbiamo continuare sulla strada delle scelte amministrative ambiziose e delle scelte che ciascuno di noi può fare per contribuire al cambiamento. Ci auguriamo che quanto fatto a Milano possa essere replicato in altre città", aggiunge Roggiani.(Rem)