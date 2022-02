Aspi: si dimette presidente Collegio sindacale Giandomenico Genta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade per l'Italia rende noto che, con comunicazione pervenuta in data odierna, il dottor Giandomenico Genta ha rassegnato le proprie dimissioni, con effetto immediato, dalla carica di presidente del Collegio sindacale della società per motivi di natura personale. In linea con quanto previsto dal codice civile, il Sindaco supplente professor Lorenzo De Angelis assume la carica di presidente del Collegio sindacale sino alla prossima assemblea. La società ringrazia il dottor Genta per il prezioso lavoro svolto in questi anni nell'ambito dell'Organo di Controllo. (Com)