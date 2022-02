Donbass: Delrio (Pd), grave decisione Russia, parlamento prenda posizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il deputato del Partito democratico, Graziano Delrio, è grave "la decisione della Russia. Non si violano i confini di altri paesi. Non si può minacciare la pace in Europa. Il parlamento subito prenda posizione unito". E' quanto scrive su twitter. (Rin)