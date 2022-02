Ucraina: Putin, hanno rifiutato di riconoscere tutti i legami storici con la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina ha rifiutato di riconoscere tutti i legami storici con la Russia. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, durante un discorso alla nazione. “Non sorprende quindi che si sia dovuta affrontare quest’ondata di nazionalismo nel Paese. Sempre di più abbiamo udito rivendicazioni nazionaliste nei confronti dell’Ucraina”, ha detto Putin. “L’Ucraina non ha mai avuto una tradizione coerente dell’essere una vera nazione: ha sempre seguito modelli provenienti dall’estero che non trovavano riscontro nelle loro radici, nella loro storia. Non hanno fatto altro che assecondare i voleri dell’Occidente”, ha aggiunto Putin. (Rum)