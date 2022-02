Ucraina: Putin, è stata sempre dominata da oligarchi che hanno cercato di dividerla dalla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina è stata sempre dominata da oligarchi che hanno portato avanti gli interessi delle loro aziende e dividere l’Ucraina dalla Russia. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, durante un discorso alla nazione. “Questi oligarchi hanno sfruttato la frustrazione dei cittadini ucraini e hanno messo in atto un colpo di Stato”, ha aggiunto Putin, parlando poi del sostegno straniero a quest’operazione. “I fondi ricevuti dall’estero non sono finiti nelle tasche dei cittadini, ma in quelle degli oligarchi. I cittadini hanno sofferto sempre di più”, ha detto il presidente russo. (Rum)