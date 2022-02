Ucraina: Putin, l'eredità dell'impero russo è stata calpestata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’eredità lasciata dall’impero russo è stata calpestata. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, durante un discorso alla nazione. “Molte industrie sono state completamente distrutte da politiche scellerate e a un certo punto l’intera Unione sovietica è stata orgogliosa di tali politiche. Ne è un esempio il porto di Odessa, o quelle zone in cui si producevano missili e navicelle spaziali”, ha detto Putin. “In Ucraina gli oligarchi non hanno fatto altro che rubare. E di tutto questo è colpevole il governo ucraino”, ha aggiunto il presidente russo, secondo cui in Ucraina “non c’è un sistema giudiziario indipendente” ed è "l'ambasciata Usa a controllare direttamente alcuni dei giudici". "In Ucraina c'è una corruzione dilagante in tutti i settori", ha affermato Putin, secondo cui i cittadini del Paese capiscono di non poter continuare a vivere in questa situazione di "totale perdita di sovranità". (Rum)