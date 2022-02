Lavoro: (M5s), bene Letta, Pd sostenga nostra proposta su salario minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Da tempo il M5s porta avanti una battaglia per introdurre un salario minimo in Italia e all'esame della commissione Lavoro del Senato c'è il ddl a firma Catalfo. Da Enrico Letta oggi è arrivato un segnale estremamente positivo e incoraggiante". Lo afferma la capogruppo del Movimento 5 stelle al Senato Mariolina Castellone, dopo le parole di Enrico Letta sul salario minimo alla direzione nazionale Partito democratico. "Con il sostegno del Partito democratico alla nostra proposta possiamo creare una sinergia fondamentale per conseguire un risultato che vogliamo garantire a milioni di lavoratori poveri", conclude. (Com)