- L’annessione della Crimea è una libera scelta del popolo della penisola e l’Ucraina non può fare nulla per cambiare questo status. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, durante un discorso alla nazione. “Sono stati inviati dei sabotatori per destabilizzare la situazione”, ha detto Putin. (Rum)