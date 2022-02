Ucraina: Putin, con armi nucleari in mano a Kiev cambierà in modo drammatico situazione mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se l’Ucraina dovesse entrare in possesso di armi di distruzione di massa la situazione del mondo cambierebbe in modo drammatico. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, durante un discorso alla nazione. “Abbiamo sentito che l’Ucraina intende creare delle armi nucleari improprie: sappiamo che è solo questione di tempo prima che ciò accada”, ha detto Putin. “Sarà molto più facile per l’Ucraina utilizzare quest’altra risorsa per mettere in campo altre politiche volte ad aumentare la tensione”, ha aggiunto il presidente, secondo cui “coloro che vogliono manovrare l’Ucraina dall’estero potrebbero facilitare tale decisioni”. (Rum)