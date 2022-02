Spagna: leader Pp Casado prende tempo e convoca direzione nazionale entro una settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo oltre nove ore di riunione del comitato direttivo molto tesa, il presidente del Partito popolare (Pp) spagnolo, Pablo Casado, ha convocato la direzione nazionale "entro una settimana". Questo, dunque, permette al leader di guadagnare tempo in attesa di assumere una decisione chiara dopo lo scontro aperto lo scorso fine settimana con la presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso. Nei giorni scorsi, le due figure più in vista del Pp si sono lanciate pesanti accuse per un presunto scandalo legato al traffico di influenze. La vicenda intorno a cui gira lo scontro fra i due vede coinvolto il governo regionale di Madrid, che avrebbe autorizzato nell'aprile del 2020 un contratto per l'acquisto di mascherine per 1,5 milioni di euro. Nell'affare sembrerebbe aver avuto un ruolo da mediatore il fratello della presidente Ayuso. La presidente madrilena ha ammesso che suo fratello avrebbe percepito un compenso di 55 mila euro più Iva dalla società Priviet Sportive, ma non per ottenere un contratto con l'amministrazione regionale quanto per il pagamento del lavoro fatto per ottenere le mascherine chirurgiche dalla Cina e per il loro trasferimento a Madrid. Lo zoccolo duro di Casado si è diviso sulla richiesta di licenziamento del suo numero due, Teodoro García Egea. Nel frattempo cresce la pressione perché il leader nazionale presenti le sue dimissioni come unica via d'uscita dalla crisi. Una delle voci più autorevoli, il presidente della Galizia, Alberto Núnez Feijóo, ha chiesto oggi a Casado una "soluzione immediata" alla "situazione di collasso" che sta vivendo il Pp. (Spm)