Donbass: Fiano (Pd), serve immediata condanna del parlamento su scelta Putin

21 luglio 2021

- "Deve arrivare immediata, netta e forte una condanna unanime del Parlamento alla grave e pericolosa scelta di Putin di riconoscere l'indipendenza del Donbass". Lo dichiara in una nota il deputato del Partito democratico Emanuele Fiano, secondo cui "non c'è un minuto da perdere per chiarire il nostro ripudio più forte verso questo odioso modo di trattare i territori, i confini e, quindi, di mettere in pericolo la pace e far crescere ancora di più la spirale che può portare a un conflitto. Per questo abbiamo appena chiesto una convocazione straordinaria del Parlamento tramite la nostra capogruppo Debora Serracchiani in aula", conclude.(Rin)