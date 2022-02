Ucraina: Putin, nessun Paese può garantire propria sicurezza a discapito di quella altrui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I documenti internazionali dicono che nessun Paese può garantire la propria sicurezza a discapito di quelle di altri: la Carta di Istanbul del 1994 lo dice chiaramente. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, durante un discorso alla nazione. “Quello che stanno facendo ora gli ucraini è minacciare la sicurezza della Russia. C’è stato un vertice della Nato nel 2008 durante il quale è stato detto che Ucraina e Georgia erano Paesi candidati all’allargamento della Nato e molti Paesi europei hanno capito quali sarebbero state le conseguenze di questa decisione: si tratta essenzialmente di una politica antirussa”, ha detto Putin. “Per questo motivo siamo così scettici sull’adesione della Nato. Gli Stati Uniti ci dicono di non preoccuparci, che manca del tempo prima che ciò accada: ma cosa cambierebbe per noi? Il governo statunitense non ha escluso l’adesione, quando l’Ucraina rispetterà le condizioni necessarie”, ha affermato il presidente russo. (Rum)