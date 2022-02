Ucraina: Putin, Nato ha ingannato la Russia su espansione a est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato ci ha ingannato sull’espansione a est: hanno detto che non lo avrebbero fatto e invece è esattamente ciò che è accaduto. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, durante un discorso alla nazione. Putin ha elencato la progressiva espansione dell’Alleanza, affermando in questo contesto che “queste infrastrutture militari sono arrivate alle porte della Russia, ai nostri confini”, un fatto che “ha avuto conseguenze su tutta l’architettura europea”. “I missili in Bulgaria e Romania e la costruzione di missili universali costruiti dagli Usa in grado di colpire un bersaglio ovunque: queste e altre ragioni sono il motivo che ci preoccupa in vista di un’adesione dell’Ucraina alla Nato”, ha detto Putin. (Rum)