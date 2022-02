Ucraina: Borrell, riconoscimento territori separatisti flagrante violazione diritto internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il riconoscimento dei due territori separatisti in Ucraina è una flagrante violazione del diritto internazionale. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. “Il riconoscimento dei due territori separatisti in Ucraina è una palese violazione del diritto internazionale, dell'integrità territoriale dell'Ucraina e degli accordi di Minsk. L'Ue e i suoi partner reagiranno con unità, fermezza e determinazione in solidarietà con l'Ucraina”, ha scritto Borrell in un tweet.(Beb)