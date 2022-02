© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un altro post, Borghi aveva sottolineato: "Anche Pd in dichiarazione di voto dice che le restrizioni vanno tolte, ma si dicono "contrari a farlo con emendamento" quindi voteranno contro. Certo, comodo rimettere tutto in mano a speranza. Cosa potrebbe andare male?". (Rin)