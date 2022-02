Ucraina: Lavrov a Baerbock, Kiev responsabile escalation lungo linea di contatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kiev è responsabile dell'escalation lungo la linea di contatto nel Donbass e delle crescenti provocazioni armate al riguardo, già servite da impulso per "l'inizio dell'evacuazione umanitaria" della popolazione civile delle repubbliche non riconosciute. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, durante una telefonata con l'omologa tedesca Annalena Baerbock. Lavrov ha nuovamente invitato la parte tedesca, in quanto partecipante al Formato Normandia, ad esercitare la massima influenza sulle autorità ucraine per incoraggiarle ad assumere una posizione più costruttiva. Inoltre il diplomatico ha dichiarato che l'attuazione degli accordi di Minsk rimane l'unico modo per raggiungere una soluzione a lungo termine e sostenibile del conflitto nel Donbass. (Rum)