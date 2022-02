Lavoro: Celli, dialogo costante tra istituzioni e sindacati a Roma è fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È fondamentale attivare un dialogo costante tra istituzioni e sindacati per meglio presidiare le esigenze e le problematiche dei lavoratori. Lo ha detto la presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli, nell’intervento di saluto in occasione della giornata di apertura del XIX Congresso dell'Unione sindacale territoriale Roma Capitale e Rieti della Cisl. Lo riferisce una nota. "A maggior ragione in questa particolare fase storica - ha aggiunto Celli - e per le conseguenze causate dalla pandemia, non solo per la salute ma anche sul piano economico e sociale. Anche a Roma, dove a farne maggiormente le spese sono stati i più deboli e i meno garantiti. Davanti alle tante emergenze del mondo produttivo ed economico, dobbiamo trovare soluzioni drastiche e fare sempre più sistema. Con particolare attenzione ai lavoratori, ai giovani e alle donne, alla loro sicurezza. Ancora oggi, infatti, è triste constatare che si muore troppo di lavoro, come dimostrano i recenti casi dei giovanissimi Lorenzo e Giuseppe. La politica, le istituzioni, nei diversi ruoli e responsabilità, devono raccogliere il grido d'allarme e adottare tutti gli interventi normativi per ridurre questa tragedia”.(Com)