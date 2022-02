Sanità: Giannini (Lega): calvario infermieri nel Lazio, basta annunci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Continuano ad arrivare a più riprese le grida d'allarme della categoria infermieri, che da ormai due anni, lamentano turni massacranti, orari di lavoro triplicati, aggressioni al personale, con la sempre presente necessità di ritocchi nella retribuzione e, soprattutto, nuove assunzioni. Dinanzi a queste richieste, la giunta del Lazio fa orecchie da mercante". Lo scrive in una nota il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini. "C'è necessità di intervenire immediatamente - prosegue - per ridare dignità a dei professionisti che finora, soprattutto durante la pandemia, hanno dato tutto, mettendo spesso da parte famiglia, affetti e riposo, per stare al fianco dei malati e lavorare in uno stato di costante emergenza. Gli infermieri sono e sono stati l'avamposto per la tutela della salute dei cittadini e continueranno ad esserlo, ma chiedono giustamente strumenti e percorsi più adeguati. Non è più possibile tollerare orari di lavoro fuorilegge da 17 ore, come rivelato dai sindacati, tanto quanto non è più consentito vedere vincitori di concorsi pubblici restare a casa perché le Asl non selezionano personale dalle graduatorie. Zingaretti e D'amato lascino stare gli inconcludenti annunci di facciata - conclude Giannini - e intervengano nella concretezza, assumendo nuovi infermieri nel comparto sanitario del Lazio".